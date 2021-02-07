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Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı 106 milyon 514 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 323 bini, iyileşenlerin sayısı 78 milyon 155 bini geçti.

07 Şubat 2021 Pazar 20:33
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Koronavirüs salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 532 bin, Hindistan'da 10 milyon 831 bin, Brezilya'da 9 milyon 504 bin ve Rusya'da 3 milyon 967 bini aştı.

COVID-19'un kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) COVID-19 ile mücadelede geleneksel yöntemlerle üretilen aşıları tercih etme isteği nedeniyle BioNtech firmasının aşısına ilk etapta sıcak bakmadığı belirtildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Sputnik V ve Çin aşısının AB'den gerekli onayı alması durumunda, ülkesinde üretilmesi için çalışacağını söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier COVID-19 tedbirlerinin erkenden gevşetilmesi konusunda açıklamalarda bulunan siyasetçileri uyararak, COVID-19 vaka sayılarının ekim sonundaki sayıların çok altında olmadığını söyledi.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği COVID-19 aşısının ilk olarak virüsün Güney Afrika'da görülen varyantına karşı daha az etkili olduğu belirlendi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesinin Rusya'dan aldığı COVID-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısının öncelikli olarak yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalışanlarına yapılacağını söyledi.

Salgın nedeniyle yaklaşık 5 aydır uzaktan eğitimin devam ettiği Ürdün'de, okullarda kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçileceği belirtildi.

İlk COVID-19 aşılarının Afganistan'a Hindistan ve Kamboçya'ya Çin üzerinden ulaştırıldığı bildirildi.

İsrail'de 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesine rağmen COVID-19'a karşı aşılama hızının yarı yarıya düştüğü bildirildi.  

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