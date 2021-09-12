Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
Gökhan Takımcılar hakkında karar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 225 milyon 331 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 641 bine, iyileşenlerin sayısı 201 milyon 895 bine çıktı.

12 Eylül 2021 Pazar 22:29
1 Okunma
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 821 bini, Hindistan'da 33 milyon 263 bini, Brezilya'da 20 milyon 989 bini ve İngiltere'de 7 milyon 226 bini geçti.

Çin'in doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Putian şehrinde yerel kaynaklı 24 Kovid-19 vakasının ortaya çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı karantina tedbirleri alındı.

Bangladeş'te Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime, yaklaşık 18 ayın ardından tekrar başlandı.

Toyota Motor, Kovid-19 etkisi ile yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle mevcut mali yıl küresel araç üretimini düşürecek.

Japonya'da yaklaşan iktidar partisi iç seçimleri öncesinde ana muhalefet, Kovid-19 ile mücadelede düşük gelirli hanelere acil nakit yardımı verilmesini istedi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de hayvanat bahçesindeki 13 goril Covid-19'a yakalandı
ABD'de hayvanat bahçesindeki 13 goril Covid-19'a yakalandı
Fransa'da helikopter düştü: 1 kişi öldü
Fransa'da helikopter düştü: 1 kişi öldü
Taliban'dan ABD'yi kızdıracak adım!
Taliban'dan ABD'yi kızdıracak adım!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim