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Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 84 milyon 115 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 830 bini, iyileşenlerin sayısı 59 milyon 538 bini geçti.

01 Ocak 2021 Cuma 20:59
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Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği COVID-19 aşısının acil kullanımına onay verdi.

İsrail yönetimi, 9,3 milyona yakın kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yüzde 10'dan fazlasına Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının ilk dozunun yapıldığını duyurdu.

Filipinler, pazar gününden itibaren, virüsün mutasyon geçirmiş türünün görüldüğü ABD'den ülkeye gelen kişilere giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang and Dalian havaalanlarında, bölgede artışa geçen vakaların ardından yolculara son 72 saatte COVID-19 testi yaptırılması zorunluluğu getirildi.

Pekin yönetimi, Pakistan'a acil kullanım için 1 milyon doz COVID-19 aşısı sağlayacağını açıkladı.

Singapur, pazartesi itibarıyla son 14 gün içinde COVID-19'un mutasyona uğramış yeni haline rastlanılan Güney Afrika'ya seyahat etmiş kişilere yönelik ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti Bangkok'ta, artışa geçen vaka sayılarının ardından 4-7 Ocak'ta kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkenin kuzeyinde bulunan Mazenderan eyaletindeki vaka ve ölüm oranlarının endişe verici boyutlarda olduğunu söyledi. 

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