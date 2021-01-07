Koronavirüs salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 21 milyon 880 bini, Hindistan'da 10 milyon 405 bini, Brezilya'da 7 milyon 886 bini ve Rusya'da 3 milyon 332 bini aştı.

İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), yaklaşık 4 bin küçük ve orta ölçekli finans şirketinin salgın nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi, ülkedeki şirketlerin satışları uygulanan kısıtlamalar sonucu düştü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan COVID-19 vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattığını duyurdu.

Galler'de, COVID-19'a karşı geliştirilen aşının hem uygulanmasını hem de vücutta yarattığı değişikliklerin izlenmesini sağlayacak cihaz üzerinde çalışılıyor.

Avro Bölgesi'nde COVID-19 tedbirlerinin devam ettiği aralık ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Belçika'da elektrik tüketimi salgın nedeniyle 2020'de önceki yıllara göre yüzde 7 azaldı.

Almanya'da uçuşlar, COVID-19 salgınının etkisiyle geçen yıl 2019'a göre yüzde 56,2 düşerek 1,46 milyon ile 31 yıl önceki seviyeye geriledi.

İtalyan Eczacılık Ajansı (AIFA), Pfizer/Biontech aşısından sonra Moderna aşısına da onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, COVID-19'un mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türünün 22 Avrupa ülkesinde tespit edildiğini belirterek, "kritik eşikteki" kıtada halk sağlığı önlemlerinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan'dan 1 milyon doz aşı alacak

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, ülkede "Başkalarını düşün, aşı yaptır" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği COVID-19 aşısı oldu.

Çekya'da son 24 saatte en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Çekya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 10,7 milyon nüfusa sahip ülkede son 24 saatte 17 bin 668 vaka ile salgın sürecindeki en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, COVID-19'la mücadele kapsamında Tokyo ve çevresinde olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına geçildiğini açıkladı.

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, son günlerde günlük COVID-19 vaka artışlarının yükselmesinin eyaletler arası seyahatlerden kaynaklandığını belirterek, hükümete, salgın tedbirlerinin gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Fas'ta COVID-19'la mücadele kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların 10 Şubat’a kadar uzatılması kararı alındı.

Meksika'da COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede teknik arıza nedeniyle 3 günde 36 hasta hayatını kaybetti.

Arjantin'de yaz mevsiminin başlamasıyla COVID-19 vakaları artış gösterince, 23.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi.

Sri Lanka hükümeti, uzun süredir tartışılan COVID-19'dan ölenlerin cesetlerinin din ayrımı gözetilmeksizin krematoryumlarda yakılması uygulamasına devam edileceğini açıkladı.

Afrika'da en fazla COVID-19 vakasının görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti, bu ay Hindistan Serum Enstitüsünden 1 milyon doz aşı alacağını duyurdu.