Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
5'i yerel 22 pozitif vaka
Kapat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı 89 milyon 732 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 928 bini, iyileşenlerin sayısı 64 milyon 206 bini geçti.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:55
538 Okunma
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 22 milyon 469 bini, Hindistan'da 10 milyon 433 bini, Brezilya'da 8 milyon 15 bini ve Rusya'da 3 milyon 379 bini aştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip'e COVID-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 80 bin 868'e ulaştığı İngiltere, İtalya'yı geçerek Avrupa'da en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu.

Yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya'da şimdiye kadar 500 binden fazla kişinin aşı olduğu duyuruldu.

Avusturya’da salgına rağmen yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için öğrencilerin kendi kendilerine yapabileceği "hızlı test" uygulamasına geçilmesinin planlandığı bildirildi.

Çinli yetkililer, Hebei eyaletinde yer alan Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde halkı "7 gün boyunca evlerden dışarı çıkılmaması" konusunda uyardı.

İran Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, yaptığı açıklamada, bölgelere göre COVID-19 risk seviyesini gösteren kırmızı (yüksek riskli), turuncu (orta riskli), sarı (düşük riskli) kategori sistemine mavi (en düşük) kategoriyi de eklediklerini duyurdu. Son düzenlemelere göre, ülkede 7 ilçenin kırmızı, 30 ilçenin turuncu, 219 ilçenin sarı ve 192 ilçenin mavi kategoride olduğu açıklandı.

Malezya Savunma Bakanlığı, Negeri Sembilan ve Johor eyaletlerindeki 3 hapishanede salgın nedeniyle uygulanan karantinanın 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Lübnan'da salgın nedeniyle devlet hastanelerindeki tüm yatakların dolduğu, özel hastanelerde de boş yer kalmadığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına aşı yapılmaması için ilgili kurumlara talimat göndermesinin "ırkçılık" olduğunu bildirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de Kongre baskınına karışanlar gözaltına alınıyor
ABD'de Kongre baskınına karışanlar gözaltına alınıyor
İspanya'da kar fırtınası 3 can aldı
İspanya'da kar fırtınası 3 can aldı
İngiltere'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı
İngiltere'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim