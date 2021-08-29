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Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

29 Ağustos 2021 Pazar 21:37
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Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 210 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 217 milyon 56 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 512 bine, iyileşenlerin sayısı 193 milyon 980 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 39 milyon 621 bini, Hindistan'da 32 milyon 737 bini, Brezilya'da 20 milyon 728 bini ve Rusya'da 6 milyon 882 bini geçti.

Hindistan, salgın nedeniyle uluslararası uçuşların askıya alınma süresini eylül sonuna kadar uzatma kararı aldı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, imzaladığı kararnameyle, İngiltere'den İtalya'ya gelenlere uygulanan 5 günlük karantinayı, aşılama döngüsünü tamamlamış ve negatif sonuçlu test getirenler için kaldırdı.

Almanya’da salgın nedeniyle yoğun bakımda yatanların sayısının yeniden 1000’i aştığı bildirildi.

Almanya'da izinsiz gösteri yapmak isteyen salgın önlemleri karşıtlarına biber gazıyla müdahale eden polis, 80 göstericiyi gözaltına aldı.

İran'ın başkenti Tahran'da Kovid-19 aşısı taşıyan bir araca saldıran hırsızların 300 doz aşıyı çaldığı bildirildi.

İsrail'de, aşı uygulaması ülke genelinde bugünden itibaren 12 yaş üzeri kişileri kapsayacak şekilde genişletildi. Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, 12 yaş üzeri kişilere aşının üçüncü dozunun vurulmaya başlanacağı belirtildi.

Pakistan'da Sindh eyaleti, 15 Ekim'den itibaren otoyol kullanmak isteyenler için aşı sertifikasının zorunlu olacağını duyurdu. Eyalet yönetimi ayrıca aşı olmayanların eğitim kurumu ve iş yeri servislerinde de seyahat edemeyeceğini açıkladı.

Tayland’da hükümetin salgınla mücadele yöntemlerine tepki amacıyla başkent Bangkok’ta toplanan protestocular, araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Singapur Sağlık Bakanı Ong Ye Kung, 5,7 milyon nüfusa sahip ülkede halkın yüzde 80'inin iki doz aşı olduğunu kaydetti.

Eski Senegal Dışişleri Bakanı ve Senegal Cumhuriyeti Arabulucusu Alioune Badara Cisse, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 230'a yükseldiği bildirildi.

Son Güncelleme: 29.08.2021 23:41
Anahtar Kelimeler:
Kovid19Koronavirüs
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