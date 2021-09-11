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Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 660 milyon dozu geçti.

11 Eylül 2021 Cumartesi 23:41
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Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 vakalarının sayısı 224 milyon 900 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 635 bine, iyileşenlerin sayısı 201 milyon 475 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 743 bini, Hindistan'da 33 milyon 232 bini, Brezilya'da 20 milyon 974 bini ve İngiltere'de 7 milyon 197 bini geçti.

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki hayvanat bahçesindeki gorillerde Kovid-19 tespit edildi.

ABD'de yapılan araştırmada, aşı olmayanların, olanlara göre hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise yaklaşık 11 kat yüksek olduğu bildirildi.

Fransa'da hükümetin salgınla mücadele kapsamında bazı mesleklere aşı zorunluluğu getirmesine ve sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkanlar, ülke genelinde bir kez daha protesto gösterileri düzenledi.

Fransa eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'in, salgında, "başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan" yargılanacağı ifade edildi.

İspanya'da salgınla birlikte büyük bir artış gösteren intihar girişimlerine karşı başkent Madrid'de gösteri düzenlendi.

Hollanda’da binlerce gösterici etkinlik ve eğlence sektörünün tekrar açılması için salgın kısıtlamalarına karşı protesto yürüyüşü düzenledi.

Japonya'da yerel idarelerin, artan vakalar sonrası hastanelerde azalan yatak kapasitelerini artırma çözümleri aradığı belirtildi.

Avustralya’da, virüsün ilk görüldüğü tarihten bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 2 binin üzerine çıkarken toplam vaka sayısı 70 bini geçti.

Avustralya’da, yürürlükteki kuralları ihlal ederek maske takmadığı belirlenen eski Başbakan Tony Abbott’a 500 Avustralya doları para cezası kesildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yurt dışından gelenler için salgın önlemleri kapsamında son 72 saatte yaptırılmış PCR testi ile QR kodu şartının devam edeceği belirtildi.

Son Güncelleme: 12.09.2021 00:06
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKovid19
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