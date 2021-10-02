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Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 235 milyon 277 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 808 bine ve iyileşenlerin sayısı 212 milyon 43 bine yükseldi.

02 Ekim 2021 Cumartesi 23:37
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Koronavirüs salgınında son 24 saat
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Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı ABD'de 44 milyon 449 bini, Hindistan'da 33 milyon 812 bini, Brezilya'da 21 milyon 445 bini ve İngiltere'de 7 milyon 871 bini geçti.

ABD'de California Valisi, 7 ila 12'nci sınıf öğrencilerine Covid-19 aşısının eyalet çapında zorunlu olacağını bildiren genelge yayımladı.

ABD'de Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 700 bin eşiğini aştı.

Avustralya’da geçen yıl vaka sayıları ve can kayıplarıyla Covid-19'un merkezi olan Victoria eyaletinde, yürürlükteki tam kapanma ve geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamasına rağmen günlük vaka sayıları en yüksek seviyeye ulaştı.

Son Güncelleme: 02.10.2021 23:52
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19
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