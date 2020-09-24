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Koronavirüse karşı ''yüksek etkili'' antikor bulundu

Alman bilim insanları “yüksek derecede etkili” bir antikor bulduklarını açıkladı. Açıklamada, antikor temelinde pasif aşı çalışmaları yürütüldüğü ve geliştirilmesiyle birlikte derhal koruma sağlayacağı bildirildi

24 Eylül 2020 Perşembe 22:37
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Koronavirüse karşı ''yüksek etkili'' antikor bulundu

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesi ve Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi, “yüksek derecede etkili” bir antikor bulduklarını ve geliştirilmesiyle birlikte virüse karşı derhal koruma sağlayacağını duyurdu.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, aşı hem Covid-19 hastaları hem de koruyucu olarak sağlıklı kişilere uygulanabilecek.  Araştırma kapsamında koronavirüs hastalığını geçirip iyileşmiş kişilerin kanından 600’e yakın farklı antikor alınarak ayrıştırıldığı, yüksek etki gösteren antikorların suni olarak çoğaltıldığı kaydedildi. Bu antikorların virüse tutunarak hücrelere sızmasını ve çoğalmasını önlediği belirtildi.

FARELER ÜZERİNDE DENENDİ

Kobay fareleri üzerinde yapılan deneylerde antikorların yüksek etki gösterdiği kaydedildi. Araştırma projesinin koordinatörü Jakob Kreye, “Antikorlar corona virüs bulaşının ardından verildiğinde farelerde semptomların hafif seyrettiğini gözlemledik. Koruyucu olarak kullandığımızda fareler hiç hastalığa yakalanmadı” dedi.

Charite Hastanesi de klinik deneyler için belirlenen antikorlardan üçünün büyük umut verdiğini belirtti. Aşı çalışmalarının Miltenyi Biotec şirketiyle yürütüldüğü, aşının hastaların tedavisinin yanı sıra hastalarla teması bulunmuş sağlıklı kişiler üzerinde de kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada pasif aşıda aktif aşıdan farklı olarak hazır antikorların enjekte edildiği, bu antikorların bir süre sonra etkisini yitirdiği belirtildi. Aktif aşıya göre pasif aşının etki süresinin daha kısıtlı olduğunu belirten bilim insanları, diğer yandan pasif aşının derhal etki gösterdiğine, aktif aşıda etki görmek için beklenmesi gerektiğine işaret etti.

ANTİKOR NEDİR?

Bağışan ya da antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir.

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