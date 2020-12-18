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Koronavirüse yakalanan Macron, sağlık durumunu paylaştı

Dün koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bugün açıklama geldi. Macron, genel sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği bir mesaj paylaştı.

18 Aralık 2020 Cuma 22:18
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Koronavirüse yakalanan Macron, sağlık durumunu paylaştı

Dün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif olduğu duyuruldu. 

Macron, bugün Twitter hesabından görüntülü bir mesaj paylaştı. 

Macron sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Çok iyi korunmasına ve tedbirlere dikkat etmesine rağmen koronavirüs testinin pozitif çıktığını hatırlatan Macron, virüsün herkese bulaşabileceğini gösterdiğini söyledi.

Yorgun olduğunu, başının ağrıdığını ve öksürdüğünü kaydeden Macron, "Ancak sağlık durumum iyi" dedi.

Macron, Elysee Sarayı'nın son günlerde temasta olduğu kişilerle irtibata geçtiğini aktardı.

Günlük bilgi verecek

Sağlık durumuna ilişkin her gün bilgi vereceğini vurgulayan Macron, COVID-19'a yakalanması nedeniyle Brexit müzakereleri ve salgının seyrini uzaktan takip ettiğini aktardı.

Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, Macron'un belirtiler göstermesinin ardından yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisini 7 gün izole edeceği bildirilmişti. Bunun üzerine Macron ile temasta olduğu gerekçesiyle Başbakan Jean-Castex ve Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand 7 gün karantinaya girmişti.

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