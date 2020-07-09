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Koronavirüste çocukları bekleyen tehlike

JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre koronavirüsün çocuklarda beyin hasarına neden olabileceği ortaya çıktı.

09 Temmuz 2020 Perşembe 15:47
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Koronavirüste çocukları bekleyen tehlike

Londra'daki bir hastanenin doktorları tarafından koronavirüs testi pozitif çıkan çocuklar üzerinde yapılan araştırma korkutan sonuçlar ortaya çıkardı.

COVID-19 ile ilişkili iltihaplanma sendromu olan 27 çocuk incelendi.

Hastaların dördünün veya yüzde 14.8'inin ek nörolojik semptomlar gösterdiği ortaya çıktı.

Belgelenen semptomlar arasında baş ağrısı ve ensefalopati (oksijen eksikliğinden kaynaklı beyin hasarı), kas zayıflığı, azalmış refleksler, beyincik ve beyin sapında hasar belirtileri bulundu. 

Araştırmaya göre, iltihaplanma, beyin içindeki sinyal değişikliklerini tespit eden korpus kallozumunu etkilemiş olabilir.

Anahtar Kelimeler:
LondraCovid19Koronavirüs
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Gda 2020-07-09 16:44:46

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