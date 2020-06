Koronavirüste son durum

Çin'de başlayan corona virüs salgınında vaka sayısı 6 milyon 400 binin üzerine çıktı. Can kaybı 380 bini aştı. Covid-19'u atlatarak iyileşenlerin sayısı da 3 milyona yaklaşıyor. ABD hem vaka hem de can kaybı sayısında en ağır bilançoya sahip ülke konumunda bulunuyor. Öte yandan son iki gündür İspanya'da Covid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmazken, İsrail'de son bir ayın en yüksek vaka artışı yaşandı. Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte İngiltere'de 39 bin 369’a, Fransa'da ise 28 bin 940'a yükseldi.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 380 bini aştı. Virüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 409 bin 593'e ulaştı.

Yeni tip Corona virüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 1 milyon 862 bin 347kişi Covid-19'a yakalandı.

Dünya genelinde virüse yakalanan 2 milyon 935 bin 627 kişi iyileşti.