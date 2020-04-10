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Koronavirüste vaka sayısı 1 milyon 600 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1 milyon 600 bini aştı.

10 Nisan 2020 Cuma 09:40
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Koronavirüste vaka sayısı 1 milyon 600 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1 milyon 600 bini aştı.

Çin’in Wuhan şehrinde başlayan koronavirüs pandemisinde vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 600 bini aştı.

Worldometer internet sitesinde yer alan rakamlara göre 1 milyon 604 bin 718 kişi enfekte oldu.

192 ülke ve bölgede görülen virüs nedeniyle 95 bin 735 kişi hayatını kaybetti.

Pandeminin en hızlı yayıldığı Amerika Birleşik Devletleri’nde, ölü sayısı 16 bin 697’ye vaka sayısı 468 bin 887’ye yükseldi.

İspanya’da ölü sayısı 15 bin 447’ye İtalya’da 18 bin 279’a çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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