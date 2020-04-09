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Koronavirüste vaka sayısı 1.5 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1.5 milyonu aştı.

09 Nisan 2020 Perşembe 10:13
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Koronavirüste vaka sayısı 1.5 milyonu geçti

Çin'in Wuhan şehrinde başlayan koronavirüs pandemisinde vaka sayısı dünya genelinde 1.5 milyonu aştı.

Worldometer internet sitesinde yer alan rakamlara göre 1 milyon 519 bin 196 kişi enfekte oldu.

192 ülke ve bölgede görülen virüs nedeniyle 88 bin 529 kişi hayatını kaybetti.

Pandeminin en hızlı yayıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde, ölü sayısı 14 bin 817'ye vaka sayısı 432 bin 132'ye yükseldi.

İspanya'da ölü sayısı 14 bin 792'ye İtalya'da  17 bin 669'a çıktı.

Avrupa, 772 bin 592 vaka ve 61 bin 118 ölümle virüsten en kötü etkilenen kıta olmaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsVaka SayısıCoronavirüs
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