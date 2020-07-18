Koronavirüste yeni rekor

Koronavirüs pandemisinde yeni bir rekor kırıldığı açıklandı.

Vaka sayısı 14 milyon 109 bin 173'e ulaşan koronavirüs salgınında ilk kez yaklaşık 100 saat içinde 1 milyon yeni vaka tespit edildi.

Bu rakam, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) 2019'un Aralık ayında Çin'de ortaya çıkmasından bu yana bu denli kısa sürede kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan son açıklamada, son 24 saat içinde dünya genelinde 237 bin 743 yeni vaka tespit edildiği kaydedilmişti.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 3 milyon 699 bin 307 kişi COVID-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (2 milyon 15 bin 382), Hindistan (1 milyon 20 bin 644), Rusya (759 bin 203), Peru (341 bin 586), Güney Afrika (324 bin 221), Meksika (324 bin 41), Şili (323 bin 698), İspanya (305 bin 935), İngiltere (292 bin 552), İran (269 bin 440), Pakistan (259 bin 999), Suudi Arabistan (245 bin 851) ve İtalya (243 bin 736) oldu. Türkiye'deki vaka sayısı 216 bin 873’e ulaştı.

Vaka sayısı 70 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Almanya (201 bin 931), Bangladeş (199 bin 357), Fransa (173 bin 838), Kolombiya (173 bin 206), Arjantin (114 bin 783), Kanada (109 bin 264), Katar (105 bin 898), Irak (88 bin 171), Mısır (85 bin 771), Çin (83 bin 622), Endonezya (83 bin 130), İsveç (76 bin 877) ve Ekvador (71 bin 365)."