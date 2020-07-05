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Koronavirüsten korunmak için altın maske takıyor

Hindistan'da yaşayan iş insanı Shankar Kurhade, koronavirüsten (COVID-19) korunmak için altından maske yaptırdı.

05 Temmuz 2020 Pazar 13:55
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Koronavirüsten korunmak için altın maske takıyor

Hindistan'ın Pune kentinde yaşayan Kurhade, maske için yaklaşık 4 bin dolar harcadı.

Hint iş insanı, 8 günde imal edilen ve ağırlığı 60 gramı bulan maske için şunları söyledi:

"Nefes almamı sağlayan ufak gözeneklere sahip ince bir maske. Beni koronavirüsten ne derece korur emin değilim ancak diğer önlemlerimi alıyorum."

Fotoğraf: Reuters

"İnsanlar selfie istiyor"

Altın maskeyi görenlerin çok şaşırdığını belirten Kurhade, insanların, kendisiyle selfie çekmek istediğini ifade etti.

Hindistan Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 19 bini, vaka sayısı ise 673 aşmış durumda.

Son Güncelleme: 05.07.2020 14:03
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAltın Maske
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