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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 70 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bin 172'ye ulaştı. Vaka sayısı ise 1 milyon 282 bin 41'e yükseldi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 13:38
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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 70 bini aştı

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bin 172'ye, vaka sayısı ise 1 milyon 282 bin 41'e ulaştı.

COVID-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 15 bin 887 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı.

Bu ülkeyi 13 bin 55 can kaybıyla İspanya, 9 bin 620 ile ABD, 8 bin 78 ile Fransa, 4 bin 934 ile İngiltere ve 3 bin 603 ile İran takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 331 can kaybı yaşandı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle binden fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle:

"Hollanda 1766, Belçika 1632 ve Almanya 1584."

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Covid-19KoronavirüsCoronavirüs
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