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Koronavirüsü 4 günde iyileştiren ilacı buldular

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan korona virüsün iyileşme sürecini 4 güne indiren bir ilacın bulunduğu belirtildi.

18 Mart 2020 Çarşamba 13:55
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Koronavirüsü 4 günde iyileştiren ilacı buldular

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan korona virüsün iyileşme sürecini 4 güne indiren bir ilacın bulunduğu belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, Türkiye'ye sıçradıktan sonra bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya genelinde korona virüs ile mücadele devam ederken, Çin'den hastalıkla mücadeleye ilişkin güzel bir haber geldi. 

RESMİ HESAPTAN DUYURDULAR

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, korona virüsün tedavisinde önemli katkı sağlayan bir ilacın bulunduğu belirtilerek, "“#Favipiravir” isimli ilacın #COVID19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK : YENİÇAĞ GAZETESİ

Son Güncelleme: 18.03.2020 15:10
Anahtar Kelimeler:
Korona AşısıAşıKoronavirüsÇin
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Ertaç 2020-03-18 15:39:04

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