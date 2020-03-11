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Koronavirüsü artık salgın değil pandemi

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirildiğini duyurdu .

11 Mart 2020 Çarşamba 20:12
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Koronavirüsü artık salgın değil pandemi

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirildiğini duyurdu .

KÜRESEL SALGIN (PANDEMİ) NEDİR?

Pandemi veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.Pandemi, eski Yunanca'dan παν tüm anlamına gelenpan ile insanlar anlamına gelendemos'dan türetilmiştir.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tanımlamasına göre bir pandemik ancak aşağıdaki Üç koşulu sağladığında başlamış sayılır ;

-Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı

-Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması

-Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması

YAYGIN ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR VE PANDEMİ ARASINDAKİ FARKLAR

Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. Örneğin, kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır (Bazı kanser türlerinin bulaşıcı etmenler tarafından ortaya çıkabildiği unutulmamalıdır).

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüKoronavirüsKovid-19
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