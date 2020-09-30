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Koronavirüsü atlatanlar, hastalığın yan etkilerini hissetmeye devam ediyor

Güney Kore'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs (COVID-19) hastalarının yüzde 90'ı iyileştikten sonra hastalığın yan etkilerini hissetmeye devam ediyor.

30 Eylül 2020 Çarşamba 14:45
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Koronavirüsü atlatanlar, hastalığın yan etkilerini hissetmeye devam ediyor

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı tarafından yürütülen anket çalışmasına koronavirüs hastalığını geçiren 965 kişi, internet üzerinden katıldı.

Hastalık sonrası ruh ve beden sağlıkları incelenen katılımcıların yüzde 90'ından fazlasının hastalıkla ilişkili yorgunluk, tat ve koku kaybı gibi yan etkiler yaşadığı görüldü.

Kimi katılımcılar da hastalık nedeniyle psikolojik olarak yıprandıklarını ifade etti.

Araştırmaya katılanların yüzde 24,6'sı ise konsantrasyon güçlüğü yaşadığını kaydetti.

Araştırmacılar, internet üzerinden yürütülen çalışmanın yakın zamanda detaylı analizle yayımlanacağını belirtti.

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