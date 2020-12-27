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Koronavirüsü atlatanların sayısı 57 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 57 milyon 1430'a ulaştı.

27 Aralık 2020 Pazar 16:59
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Koronavirüsü atlatanların sayısı 57 milyonu geçti

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 11 milyon 410 bin 501, Hindistan'da 9 milyon 761 bin 538, Brezilya'da 6 milyon 475 bin 466 ve Rusya'da 2 milyon 450 bin 829 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de 26 Aralık itibarıyla COVID-19 tespit edilen 1 milyon 994 bin 34 kişi sağlığına kavuştu.

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Dünya genelinde 22 milyon 22 bin 893 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 80 milyon 790 bin 686’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 766 bin 363 kişi hayatını kaybetti. 

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