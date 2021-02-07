Koronavirüsü atlatanların sayısı 78 milyonu geçti

Dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 17 milyon 268 bin 517, Hindistan'da 10 milyon 522 bin 601, Brezilya'da 8 milyon 363 bin 677 ve Rusya'da 3 milyon 456 bin 210 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de COVID-19 tespit edilen 2 milyon 412 bin 505 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 107 bin 61, Almanya'da 2 milyon 29 bin 200, Kolombiya'da 2 milyon 22 bin 331, İngiltere'de 1 milyon 889 bin 872, Arjantin'de 1 milyon 772 bin 59, Meksika'da 1 milyon 482 bin 138, Güney Afrika'da 1 milyon 340 bin 498 ve Polonya'da 1 milyon 307 bin 161'e ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 873 bin 209 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 106 milyon 420 bin 547'ye ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 321 bin 987 kişi hayatını kaybetti.