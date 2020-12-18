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Koronavirüsü yenenlerin sayısı 53 milyonu geçti

Dünyada koronavirüse yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısı 53 milyonu aştı.

18 Aralık 2020 Cuma 17:47
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Koronavirüsü yenenlerin sayısı 53 milyonu geçti

"Worldometers" internet sitesine göre, dünyada koronavirüs bulaşan kişilerden 53 milyon 198 iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 10 milyon 294 bin 974, Hindistan'da 9 milyon 520 bin 827, Brezilya'da 6 milyon 177 bin 702 ve Rusya'da 2 milyon 228 bin 633 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de COVID-19 tespit edilen 1 milyon 721 bin 607 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada 20 milyon 770 bin 870 kişi halen tedavi altında. Dünya genelindeki vaka sayısı 75 milyon 442 bin 628'e ulaştı, virüs nedeniyle 1 milyon 671 bin 560 kişi hayatını kaybetti.

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