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Koronavirüsün Aralık 2019'da ABD'ye ulaşmış olduğuna dair kanıtlar artıyor!

ABD'de yapılan bir araştırmada (Covid-19) virüsünün, sanılandan daha önce, Aralık 2019'dan itibaren ülkede yayıldığına dair kanıtların ağırlık kazandığı bildirildi.

15 Haziran 2021 Salı 20:51
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Koronavirüsün Aralık 2019'da ABD'ye ulaşmış olduğuna dair kanıtlar artıyor!

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) geçen yılın başlarında 24 bin Amerikalıdan alınan kan örnekleri üzerinde yaptığı geniş çaplı analize göre, Kovid-19 vakalarının Aralık 2019'da ülkenin bazı bölgelerinde görüldüğüne olan inancın arttığı belirtildi.

CDC yetkilisi Natalie Thornburg, "Çalışmalar oldukça tutarlı. Muhtemelen burada bildiğimizden daha önce çok seyrek de olsa vakalar vardı ancak şubat sonuna kadar yaygınlaşmadı." dedi.

Kovid-19, 2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış, 15 Ocak'ta Wuhan'dan dönen ve 19 Ocak'ta Washington eyaletinde bir klinikte tedaviye alınan bir Amerikalıda görülen enfeksiyon ise ABD'de görülen ilk vaka olarak kabul edilmişti.

Aralık 2020'de yayımlanan ve Amerikan Kızılhaç kan bağışlarından alınan 7 bin örneği analiz eden CDC liderliğindeki bir çalışma da virüsün Aralık 2019'un ortalarından itibaren bazı Amerikalılara bulaşmış olabileceğini göstermişti.

Son Güncelleme: 15.06.2021 23:41
Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüs
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