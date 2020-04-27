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Koronavirüsün İran'da turizm sektörüne zararı 330 milyon dolar

İran Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Cemşid Hamzazade, koronavirüsün (COVID-19) ülkede turizm sektörünü 330 milyon dolar zarara uğrattığını söyledi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:36
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Koronavirüsün İran'da turizm sektörüne zararı 330 milyon dolar

İranlı Öğrenciler haber Ajansına (ISNA) göre, Hamzazade COVID-19'un turizme etkisine dair açıklamalarda bulundu.

Hamzazade, ülkede 20 Şubat ile 20 Nisan arasında turizmin büyük zarar gördüğünü belirterek, "İran'da COVID-19, 2 ayda turizm sektörünü 330 milyon dolar zarara uğrattı." ifadelerini kullandı.

Turizm sektörünün COVID-19'dan yüzde yüz zarar gören yegane ticaret kolu olduğunu vurgulayan Hamzazade, söz konusu sektörde 240 bin kişinin çalıştığını, koronavirüsün dolaylı olarak 550 bin kişiyi etkilediğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsCovid-19
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