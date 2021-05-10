Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
Flaş Haber
EL-SEN süresiz greve giriyor
Kapat

'Koronavirüsün tek ilacı bu' deyip inek idrarı içti ve satışa çıkardı

Her gün yüz binlerce insanın koronavirüse yakalandığı Hindistan'da tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Bir milletvekili, "koronanın çaresi" diyerek inek idrarı içti. Şişelenen inek idrarı satışa çıkarıldı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:35
803 Okunma
'Koronavirüsün tek ilacı bu' deyip inek idrarı içti ve satışa çıkardı

Dünya çapında 158 milyondan fazla insana bulaşan ve 3.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan korona virüsün merkez üssü Hindistan’da mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

Hindistan yönetiminin salgına karşı etkisiz yöntemlerle müdahale etmeye çalışmasıyla birlikte vaka sayılarında çok ciddi bir artışın görüldüğü ülkede güncel verilere göre 22 milyondan fazla insana korona virüsünün bulaştığı, 242 binden fazla insan da korona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi.

Karışımı kameralar karşısında hazırlayan milletvekili, bunun sabahları tok karnına içilmesi gerektiğini söyledi.

İnek idrarını içip sosyal medyadan paylaştı

Vaka sayısının artmasından ardından Hindistan’da görevli bir milletvekili tartışma yaratan bir video paylaştı. Kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda milletvekili Surendra Singh, inek idrarı içti. İnek idrarının corona virüsünden diyabete birçok hastalığa iyi geldiğini iddia eden Singh, kameraların karşısında inek idrarını suyla karıştırmak gerektiğini söyledi.

Singh, “Bunu tokken değil açken içmelisiniz. Üstelik bu karışımı tükettikten yarım saat sonra hiçbir şey içmeyin” dedi. Bunun şişelenmiş versiyonlarının da piyasada olduğunu öne süren Singh, “Bu karışım sıvı ya da kapsül şeklinde de satışta” dedi.

Son Güncelleme: 10.05.2021 11:36
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsHindistanInek Idrarı Içti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19: New York’ta 750 cenaze bir yıldan fazladır kamyonlarda bekliyor
Covid-19: New York’ta 750 cenaze bir yıldan fazladır kamyonlarda bekliyor
Japonya günlük 1 milyon aşı vurmayı planlıyor
Japonya günlük 1 milyon aşı vurmayı planlıyor
ABD'de silahlı saldırı: 7 ölü
ABD'de silahlı saldırı: 7 ölü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim