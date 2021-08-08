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Koronavirüs'ün yeni varyantlarına takımyıldızlarının adları verilecek

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni tip Koronavirüs teknik heyeti lideri Maria Van Kerkhove, Covid-19’un yeni varyantlarına isim vermek için Yunan alfabesindeki harflerin yeterli olmayacağını ve ileride çıkacak yeni varyantlara takımyıldızlarının adlarının verileceğini açıkladı.

08 Ağustos 2021 Pazar 18:14
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Koronavirüs'ün yeni varyantlarına takımyıldızlarının adları verilecek

ABD’li epidemiyolog ve DSÖ yeni tip Koronavirüs teknik heyeti lideri Maria Van Kerkhove, İngiliz Telegraf gazetesine demecinde Kovid-19’un yeni varyantlarına isim vermek için Yunan alfabesindeki harflerin yeterli olmayacağını ve ileride çıkacak yeni varyantların adlandırılmasında takımyıldızlarının adlarının kullanılacağını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre; DSÖ, geçen mayısta Koronavirüs varyantlarının adlandırılmasında Yunan alfabesindeki harflerin kullanılacağını, bu uygulamayla virüsün kamuoyunda ve basında daha kolay ele alınmasının, aynı zamanda varyantların ilk kez ortaya çıktığı ülkelerle anılmasının da önüne geçilmesinin hedeflendiğini duyurmuştu.

DSÖ, yeni isimlerin mutasyonların virüsün özelliklerini değiştirmesi muhtemel ve ileride tehdit oluşturabilecek Covid-19 suşlarına verileceğini açıklamıştı. Örgüt geçen üç ay içinde Covid-19’un 5 varyantına, Yunan alfabesinden harfler kullanarak isim verdi.

Kerkhove, daha önce Yunan alfabesindeki 24 harfin yeterli olmaması durumunda eski Yunan tanrı ve tanrıçalarının adlarının kullanılacağı bir seçeneğin üzerinde de durulduğunu, fakat sonra bu seçenekten vazgeçildiğini ifade etti.

Son Güncelleme: 09.08.2021 00:01
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüKoronavirüs
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