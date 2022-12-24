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Koruçam ihtiyar heyeti seçimleri Dışişleri Bakanlığı gözetiminde gerçekleştirildi

Koruçam ihtiyar heyeti seçimleri Dışişleri Bakanlığı gözetiminde dün gerçekleştirildi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 17:42
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Koruçam ihtiyar heyeti seçimleri Dışişleri Bakanlığı gözetiminde gerçekleştirildi



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Koruçam köyü ihtiyar heyeti seçimlerinin 23 Aralık Cuma günü gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin Noel bayramına denk gelmesinden ötürü erkene çekildiği aktarıldı.

Koruçam köyünde kayıtlı 141 seçmenin 85’inin oy kullandığı belirtilen açıklamada, seçime katılım oranının ise yüzde 60 civarında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şeffaf ve demokratik bir ortam içerisinde gerçekleştirilen ihtiyat heyeti seçimlerinde Charpel Michel’in 31 oy, Loannis Pahitas’ın 63 oy, Michalakis Pyle’nin 33 oy ve Sarbel Tsangara’nın 48 oy alarak ihtiyat heyeti üyeliğine seçildiği duyuruldu.

Açıklamada, “Koruçam Muhtarı Antonis Sarrou, Karpaşa Muhtarı Yanulla Andoniou Orfanu ile ihtiyar heyeti üyeleri Yannakis Orfanou ve Vrahimis Kafecis ile dün gerçekleştirilen seçim sonucunda Koruçam İhtiyar Heyeti Üyeliği’ne seçilen kişilere mazbataları önümüzdeki günlerde Bakanlığımız tarafından takdim edilecektir” denildi.

Koruçam ve Karpaşa köyünde yaşayan Maronitler 2005 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı gözetiminde gerçekleştirilen seçimler çerçevesinde kendi muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerini seçiyor.

Son Güncelleme: 24.12.2022 18:56
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