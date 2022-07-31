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Kosova-Sırbistan sınırında gerilim

Sırbistan-Kosova sınırında gerginlik yaşanıyor.

31 Temmuz 2022 Pazar 22:57
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Kosova-Sırbistan sınırında gerilim
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Kosova'da siren sesleri duyuldu. Kosovalı Sırplar, Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapattı. Sırbistan Savunma Bakanlığı ise Kosova'ya herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını açıkladı.

Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken, Kosova'da siren sesleri duyuldu.

Ülke basınındaki haberlerde, Kosova'da siren seslerinin duyulduğu ifade edilirken, Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattığı aktarıldı.

Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, AA'ya yaptığı açıklamada, Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti.

Bu arada, Kosova polisi ayrıca, bazı yerlerde silah sesleri duyulduğunu belirterek, bunlardan bazılarının polis güçlerine yönelik olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Ülke basını ise Arnavut kökenli vatandaşlara saldırıda bulunulduğu ve bu saldırılarda araçlarda hasar oluştuğu bilgisini paylaştı.

Bu arada, Kosova hükümeti, kimlik kartları ve araç plakaları için yarından itibaren yeni yasanın yürürlüğe gireceğini belirtti.

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine de Kosova’daki Sırplar bazı şehir yollarını kapattı.

Sırbistan Savunma Bakanlığı ise Kosova'ya herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını ve sosyal medyada yaşanan dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bu gece açıklama yapması bekleniyor.

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