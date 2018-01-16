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Kosovalı Sırp siyasetçi öldürüldü

Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı İvanovic, ofisi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

16 Ocak 2018 Salı 13:55
Kosovalı Sırp siyasetçi öldürüldü
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Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanovic, Kuzey Mitrovitsa şehrindeki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

64 yaşındaki Sırp siyasetçinin avukatı Nebosja Vlajic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İvanovic'in sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda vücudunun üst kısmından yaralandığını belirterek, İvanovic'in aldığı bu yaralar sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan Kosova Polisi Bölge Müdür Yardımcısı Besim Hoti de saldırının yerel saatle 08.00 sularında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Tutuksuz yargılanıyordu

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını da yapan İvanovic, savaşta Arnavut sivillere yönelik işlenen suçlar nedeniyle 2016 yılında 9 yıl hapse mahkum edilmişti. Yüksek Mahkeme, 2017 yılında bu kararı bozmuş ve İvanovic’in yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

İvanovic, tutuksuz yargılanıyordu. 

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