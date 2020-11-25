Kovid-19'un Dünyayı Saracağını Önceden Bilen Kahin, Bitişinin Tarihi Verdi

Onu bilhassa 2019 senesinde bulunduğu "Dünyaca ünlü bir kilise yanacak" kehanetiyle tanımıştık. Fransa'nın başkenti Paris'teki bilinen Notre Dame Katedrali'nin yanmasıyla dikkatler Aujula'ya dönmüştü.

Koronavirüs pandemisi henüz ortada yokken bu şekilde bir virüsün çıkacağına ilişkin kehanetlerde bulunan Aujula, dünyada bir milyonun üzerinde insanın ölümüne yol açan ölümcül salgınla alakalı yeni bir açıklamayaptı.

"Fanzine Official" isimli Instagram sayfasındaki haberde aşı faaliyetleriyle beraber pandeminin 2021 yılında biteceği söylentilerinin tersine kahin Aujula, koronavirüs salgınının 2022 yılında son bulacağını dile getirdi.

34 yaşında olan kahin, Çin ile Küba'daki depremleri, Londra'da yapılan taksici protestolarını ile Justin isimlikamuya mal olmuş bir şahsın (Justin Trudeau, Kanada Başbakanı) içinde olduğu skandalı söylemişti.

Aujula'nın en fazla ses getiren kehanetlerinden bir tanesi de Donald Trump'la alakalı. Kahin, Donald Trump,'ın 2020 seçimlerini kazanamayacağını fakat giderken sessiz sakin gitmeyeceğini ve gidişinin oldukça yankı uyandıracağını öne sürmüştü.

2019 yılının bitiminde, 2020 senesinin oldukça zor geçeceğini belirten Aujula, dünyanın her tarafından sokaklarda protesto eylemlerinin artarak süreceği kehanetinde bulunmuştu. Genç kahin, protesto eylemlerinin giderek şiddetlenerek global bir hareket haline geleceğini de tahmin etmişti.

Güney Londralı olan Nicolas, ruhlarla iletişim kurduğunu ve doğaüstü görüş kabiliyetine sahip olduğunu öne sürüyor

Çocukluğundan bu yana böyle olduğunu ifade eden Nicolas Aujula önceki yaşamlarında Mısır kraliçesi, Fransız devriminde bir öğretmen, geyik, hizmetçi ve aslan olarak yaşadığını da iddia ediyor. Aynı zamanda başka bir evrende yaşadığını da öne sürüyor.