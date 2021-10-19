Köy sel suları altında kalınca düğüne ‘kazan’ içinde gittiler

Şiddetli yağmurlar sonrasında nehir suları taştı, yollar, köprüler kapandı, Thalavady köyü sular altında kaldı. İkisi de sağlık çalışanı olan çiftin dün için planladıkları düğüne karayolundan gitme şansları kalmadı. Adları Akaş ve Ayşvarya olarak açıklanan çift çareyi yakındaki bir tapınaktan alüminyum kazanı ödünç alıp onu bot olarak kullanmakta buldu.

İkili, kazanın içine yerleşti. Bir grup da kazanı zaman zaman iterek zaman zaman çekerek sel sularında yol kat etmesini sağladı. Akaş ve Ayşvarya, sonunda kısmen su basan, düğünleri için anlaştıkları tapınağa zamanında ulaştı. İkilinin bu ‘özel gelin arabasındaki’ yolculuğunun görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı ve büyük ilgi çekti.

Ayşvarya TV kanalı Asianet’e, “Hiç aklımızdan geçmeyecek bir şekilde geçti düğün günümüz” diyerek tapınakta sınırlı sayıda akraba ve dostların katılımıyla evlenmeyi planladıklarını ancak sel sularındaki yolculuk viral olunca özel günlerini hiç tanımadıkları çok sayıda kişiyle paylaştıklarını söyledi.

Düğün gününü çok önceden belirlediklerini söyleyen Akaş ise bir daha işten ne zaman izin alacaklarını bilemedikleri için şiddetli yağmur başlayınca ertelemediklerini ve ‘kazan’ı kullanmanın en kolay ve çabuk bulabildikleri çare olduğunu söyledi.