Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
banner107
Flaş Haber
Yangının nedeni belli oldu!
Kapat

Kral 3. Charles’ın portresinin tasvir edildiği madeni paralar görücüye çıktı

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümüyle Birleşik Krallık’ta kullanılan paraların üstündeki portreler değişmeye başladı. Kraliyet Darphanesi, Kral 3. Charles’ın portresinin olduğu 50 kuruşluk madeni para ile 5 poundluk hatıra madeni paraları kamuoyuna tanıttı.

01 Ekim 2022 Cumartesi 11:57
76 Okunma
Kral 3. Charles’ın portresinin tasvir edildiği madeni paralar görücüye çıktı



Britanya Krallığı için 1100 yıldır para basan Kraliyet Darphanesi, Kral Charles tarafından bizzat onaylanan 50 kuruşluk madeni para ile 5 poundluk hatıra madeni paraları kamuoyuna tanıttı.

50 kuruş madeni paradaki Kral Charles’ın portresi, İngiltere Krallarının geleneğine uygun olarak taçsız tasvir edildi.

‘Hatıra’ madeni paralar, 3 Ekim’den itibaren Kraliyet Darphanesi tarafından para koleksiyoncularına satılacağı ve 50 kuruşluk madeni paraların ise yıl sonundan önce genel kullanım için dolaşıma sokulacağı ifade edildi.

Hatıra madeni para olarak tasarlanan koleksiyonda Kral Charles’ın yanı sıra merhum Kraliçe Elizabeth’in de tasvirlerinin olduğu belirtildi.

Paralar İngiliz heykeltıraş Martin Jennings tarafından tasarlandı.

Anahtar Kelimeler:
Kraliçe 2. ElizabethBirleşik KrallıkKral 3. Charles
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları / 1 Ekim 2022
Günlük burç yorumları / 1 Ekim 2022
Sosyal medyada gündem oldu!
Sosyal medyada gündem oldu!
Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saldı...
Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saldı...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim