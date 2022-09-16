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Kral Charles'ın madalyaları dikkat çekti

İngiltere Kralı olan Charles'in askeri uniforması ve onlarca madalyası dikkat çekiyor. Askerlerin savaş, önemli başarılar ve görevler sonrası şerit, rozet ve madalyaya hak kazandığı biliniyor. 4 yıldızlı general rütbesine sahip olan Charles, kraliyet donanması ve hava kuvvetlerinde görev yaptı. Kral Charles, Falkland Adaları madalyasıyla ödüllendirilen kardeşi Andrew'un aksine, herhangi bir savaşta aktif görev almadı. Peki bu kadar madalya ve madalyonu neden takıyor? Kralın madalyaları nasıl kazandığına yakından bakalım.

16 Eylül 2022 Cuma 13:44
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Kral Charles'ın madalyaları dikkat çekti


Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından dünya yeni Kral III. Charles'a odaklandı. Kral Charles, törenlerde askeri uniforma ve madalyaları ile görülüyor. Daha önce Kral'ın , Mayıs ayında parlamentonun açılışı sırasında annesinin yerine oturduğunda madalyalar taktığı görülmüştü. 

Kralın şimdi de,  annesi Kraliçe'nin yasını tutarken, Kraliçe'nin tabutunu taşıyan kortejde yer alırken ve bir çok önemli etkinlikte madalyalarını taktığı görülüyor.

Peki, hükümdar silahlı kuvvetlerde hiç hizmet etti mi ve hangi madalyaları var?

Prens olduğu dönemde Kral III. Charles, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde (RAF) ve Kraliyet Donanması'nda görev yaptı. Cambridge'deki ikinci yılında RAF eğitimi aldı. Charles daha sonra denizcilik kariyerine başladı ve Royal Naval College Dartmouth'da altı haftalık bir kursa kaydoldu.

Daha sonra güdümlü füze destroyeri HMS Norfolk ve HMS Minerva ve HMS Jupiter fırkateynlerinde görev yaptı.

1974'te RNAS Yeovilton'da helikopter pilotu olmaya hak kazandı ve ardından HMS Hermes'te 845 Deniz Hava Filosu'na katıldı.

Kral Charles bu madalyaları herhangi bir savaş veya çatışmada kazanmadı.
 

Kralın madalyaları, savaş ve operasyon tipi değil, bu madalyalar bazı hizmetleri, bulunduğu yerler, önemli günler gibi nedenlerle verildi. Charles'in yakasındaki madalyaların bir bölümü, annesi Kraliçe'nin hizmette doldurduğu 30. yıl, 50. yıl kutlamalara denk gelen günlerde, jubile yani önemli kutlama törenlerinde verilenler. Annesinin tahta çıkması ve kraliçe olarak devam eden saltanatının kutlanması gibi etkinliklere bağlı madalyaları takıyor Kral. 

Kralın madalyalarının açıklaması şöyle:

- Kraliçe'nin Hizmet Emri (Yeni Zelanda)
- Taç giyme madalyası
- Gümüş Jübile Madalyası
- Altın Jübile Madalyası
- Elmas Jübile Madalyası
- Deniz Kuvvetleri Uzun Hizmet İyi Davranışı (LSGC) (Üç ek hizmet çubuğu)

- Kanada Kuvvetleri Dekorasyonu (üç ek servis çubuğu)
- Yeni Zelanda Hatıra Madalyası
- Yeni Zelanda Silahlı Kuvvetleri Ödülü

Kral ayrıca Bath Nişanı, Liyakat Nişanı, Jartiyer Nişanı, Jartiyer Nişanı ve Devedikeni Nişanı yıldızını takiyor. Charles ayrıca 1958'de kazandığı en prestijli İngiliz şövalyelik nişanı olan Garter Star'ı da taşıyor.

Bunların altında, ortasında Aziz George haçı bulunan büyük gümüş yıldız, onun şövalye olduğunu gösteriyor. Bu, 1958'de Galler Prensi olarak aday gösterildiğinde verildi.

Galler Prensi olan Kral, 58 yaşına girdiğinde, orduda general, donanmada amiral ve RAF'ta mareşal olmak üzere silahlı hizmetlerin her birinde dört yıldızlı general rütbesine yükselmişti.

AİLESİNDE SAVAŞANLAR VAR

Falkland Adaları madalyasıyla ödüllendirilen kardeşi Andrew'un aksine, Prens Charles bir savaşta aktif hizmeti için ödüllendirilmedi. Bunun yerine ödülleri, belirli bir zamanda veya yerde hizmet etme, yüksek rütbeli bir düzenin üyesi olma veya diğer ülkelerden gelen madalyalardan oluşuyor. Kraliyet ailesindeki erkeklerin orduda hizmet etmesi bir gelenek. Charles'ın babası Prens Philip, II. Dünya Savaşı'nda görev yaptı ve oğulları William ve Harry, ikisi de orduya aktif hizmet etti. Harry, son yıllarda Afganistan'da görevlendirildi.

Son Güncelleme: 16.09.2022 13:54
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