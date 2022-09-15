Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Kürek sapıyla adam dövdü
Kürek sapıyla adam dövdü
banner107

Kral Charles sosisleri sosyal medyanın gündemine oturdu!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası 73 yaşındaki Charles tahta oturarak 'Kral 3. Charles' unvanının sahibi oldu. Sosyal medyanın gündemine ise Yeni Zelanda'daki bir kasabın satmaya başladığı 'Kral Charles sosisleri' oturdu. Kasap, Kral Charles sosisleriyle Kralın şişmiş sosis parmaklarına gönderme yaptı. Sınırlı sayıda üretildiği bildirilen sosislerin fotoğrafları ise sosyal medyada hızla paylaşıldı.

15 Eylül 2022 Perşembe 14:08
42 Okunma
Kral Charles sosisleri sosyal medyanın gündemine oturdu!


Sosyal medya, Yeni Zelanda'daki bir kasabın Kral Charles sosisleri satmaya başlamasını konuşuyor. Sosyal medya plartformlarında paylaşılan fotoğraflara göre, Yeni Zelanda’nın Auckland şehrindeki bir kasapta 'sınırlı sayıda' üretilen 'Kral Charles sosisleri' satılmaya başlandı.

'KRAL CHARLES SOSİSLERİ' İLE KRAL 3. CHARLES'IN PARMAKLARINA GÖNDERME

İrlanda ve Birleşik Krallık hedefli internet sitesi Joe'nin haberine göre, söz konusu kasap, satışa sunduğu sosislerle Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Krallığa geçen 3. Charles'ın parmaklarına gönderme yaptı.

sosis

Kral Charles bildirildiğine göre 2012 yılında yaptığı bir Avustralya ziyaretinde parmaklarından 'sosis parmak' olarak söz etmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

'Kral Charles sosisleri' sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar sosislerin fotoğraflarını paylaştı.

Haberde Kralın yıllardır muzdarip olduğu bir şey olarak değerlendirilen şişmiş parmakların, bir sağlık durumunun sonucu olmasının mümkün olabileceği belirtildi.

Dr Gareth Nye Daily Star'a verdiği demeçte, "Ödem, vücudun uzuvlarda, normalde bacaklarda ve ayak bileklerinde ve aynı zamanda parmaklarda sıvı tutmaya başladığı ve şişmesine neden olan bir durumdur" dedi.

Son Güncelleme: 15.09.2022 14:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma: Şehit sayısı 71 oldu
Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma: Şehit sayısı 71 oldu
Kraliçe'nin cenaze töreninde korkutan anlar!
Kraliçe'nin cenaze töreninde korkutan anlar!
3 dakikada şarj olan 20 yıl ömre sahip batarya geliştirildi
3 dakikada şarj olan 20 yıl ömre sahip batarya geliştirildi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim