Kral Charles sosisleri sosyal medyanın gündemine oturdu!

Sosyal medya, Yeni Zelanda'daki bir kasabın Kral Charles sosisleri satmaya başlamasını konuşuyor. Sosyal medya plartformlarında paylaşılan fotoğraflara göre, Yeni Zelanda’nın Auckland şehrindeki bir kasapta 'sınırlı sayıda' üretilen 'Kral Charles sosisleri' satılmaya başlandı.

'KRAL CHARLES SOSİSLERİ' İLE KRAL 3. CHARLES'IN PARMAKLARINA GÖNDERME

İrlanda ve Birleşik Krallık hedefli internet sitesi Joe'nin haberine göre, söz konusu kasap, satışa sunduğu sosislerle Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Krallığa geçen 3. Charles'ın parmaklarına gönderme yaptı.

Kral Charles bildirildiğine göre 2012 yılında yaptığı bir Avustralya ziyaretinde parmaklarından 'sosis parmak' olarak söz etmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

'Kral Charles sosisleri' sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar sosislerin fotoğraflarını paylaştı.

Haberde Kralın yıllardır muzdarip olduğu bir şey olarak değerlendirilen şişmiş parmakların, bir sağlık durumunun sonucu olmasının mümkün olabileceği belirtildi.

Dr Gareth Nye Daily Star'a verdiği demeçte, "Ödem, vücudun uzuvlarda, normalde bacaklarda ve ayak bileklerinde ve aynı zamanda parmaklarda sıvı tutmaya başladığı ve şişmesine neden olan bir durumdur" dedi.