Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Bu kez Polisi darp etti!
Bu kez Polisi darp etti!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Botoks olayında yeni gelişme
Botoks olayında yeni gelişme
Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!
Uyuşturucu satıcısı yakalandı

Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de yas

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından ülke çapında çok sayıda kişi onun için çiçekler bırakmaya ve yas tutmaya başladı.

09 Eylül 2022 Cuma 10:31
173 Okunma
Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de yas


BBC Türkçe Servisi’nde yer alan habere göre Buckingham Sarayı'na giden binlerce kişi çiçekler bırakırken Kraliçe'nin evinin fotoğraflarını çekti. Sarayda bayraklar yarıya indirildi.

Çok sayıda kişi Kraliçe'nin hayatını kaybettiği Balmoral Kalesi önüne çiçek bıraktı.

Kraliçe'nin çok sevdiği Windsor Kalesi önüne de çiçekler bırakıldı. Bölgede yaşayanlar, onu komşuları olarak görüyordu.

Londra'da West Ham'in Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kraliçe'nin Edinburgh'daki evi olan Holyroodhouse Sarayı'na da çok sayıda kişi çiçek bıraktı.

Londra'da, Piccadilly Meydanı'nın ünlü reklam panosundaki reklamlar kaldırıldı, Kraliçe'nin fotoğrafı yayınlandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sekiz kişi tarafından toplu tecavüze uğradı
Sekiz kişi tarafından toplu tecavüze uğradı
9 yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu
9 yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu
Yeni Kral Charles'le ilgili flaş detay!
Yeni Kral Charles'le ilgili flaş detay!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim