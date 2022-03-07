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Kraliçe 2. Elizabeth sarayına veda etti

Son dönemde bir yandan giderek bozulan sağlığı diğer yandan da başta oğlu Prens Andrew ve torunu Harry'nin neden olduğu ailevi sorunlar nedeniyle zor günler yaşayan 95 yaşındaki Büyük Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'ten çarpıcı bir haber geldi.

07 Mart 2022 Pazartesi 17:29
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Kraliçe 2. Elizabeth sarayına veda etti
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Tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünü kutlayan Kraliçe Elizabeth, "ana üssü" olarak nitelendirilen Buckingham Sarayı'na veda etti.

ARTIK EVİ ORASI

Yapılan açıklamaya göre Kraliçe 2. Elizabeth, ailesinin sık kullandığı bir başka konut olan Windsor Kalesi'ne taşındı. Kısa bir süre önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Kraliçe, bundan böyle çalışmalarını da yaşamını da bin yıllık bir tarihi olan bu kalede sürdürecek. Yani bir başka deyişle Büyük Britanya tahtında oturan Mounbatten Windsor ailesinin üç ana konutundan biri olan Windsor Kalesi, bundan böyle Kraliçe'nin "evi" olacak.

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