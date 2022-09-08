Kraliçe 2. Elizabeth'ten üzen haber!

Sarın tıbbi ekibinden yapılan açıklamada "Bu sabahki değerlendirmeyi takiben doktorlar Kraliçe II. Elizabeth'in sağlığından endişe ettiler ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye ettiler" denildi.

Açıklamada ayrıca kraliçenin bir süredir ikamet ettiği İskoçya'daki Balmoral Sarayı'nda rahat olduğu ve burada kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Kraliçenin en yakınlarının da durumdan haberdar edildiği bildirildi. Kraliçe'nin büyük oğlu ve tahtın birinci varisi Prens Charles ve eşinin Balmoral'a doğru seyahat etiği açıklandı.

96 yaşındaki Kraliçe II Elizabeth'in, çarşamba günkü programına sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı belirtilmişti.