Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Bu kez Polisi darp etti!
Bu kez Polisi darp etti!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Botoks olayında yeni gelişme
Botoks olayında yeni gelişme
Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!
Uyuşturucu satıcısı yakalandı

Kraliçe 2. Elizabeth'ten üzen haber!

Buckingham Sarayı, doktorların Kraliçe II Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve bu nedenle Kraliçe'nin gözetim altına alındığını açıklandı.

08 Eylül 2022 Perşembe 15:06
2171 Okunma
Kraliçe 2. Elizabeth'ten üzen haber!


Sarın tıbbi ekibinden yapılan açıklamada "Bu sabahki değerlendirmeyi takiben doktorlar Kraliçe II. Elizabeth'in sağlığından endişe ettiler ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye ettiler" denildi.

Açıklamada ayrıca kraliçenin bir süredir ikamet ettiği İskoçya'daki Balmoral Sarayı'nda rahat olduğu ve burada kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Kraliçenin en yakınlarının da durumdan haberdar edildiği bildirildi. Kraliçe'nin büyük oğlu ve tahtın birinci varisi Prens Charles ve eşinin Balmoral'a doğru seyahat etiği açıklandı.

96 yaşındaki Kraliçe II Elizabeth'in, çarşamba günkü programına sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı belirtilmişti.

Öte yandan İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe'nin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvanat bahçesinden kaçan şempanze bisikletle geri götürüldü
Hayvanat bahçesinden kaçan şempanze bisikletle geri götürüldü
Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekten ev hapsi aldı
Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekten ev hapsi aldı
Kraliçe evini kiraya veriyor
Kraliçe evini kiraya veriyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim