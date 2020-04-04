Kraliçe 2'nci Elizabeth'ten koronavirüs için özel yayın

93 yaşındaki kraliçe, 68 yıllık dönemi boyunca ulusal krizler sırasında yalnızca üç kez özel yayın yaptı.

Bu nadir yayınların 4'üncüsünu yapma kararı ise, koronavirüs salgınının ülkede vaka ve ölü sayısının artmasının ardından geldi.

Buckingham Sarayı, 5 Nisan 2020 akşamı yerel saat ile 20.00'da yayınlanacak yayının Windsor Kalesi'nde kaydedildiğini söyledi.

Kraliçe ve 98 yaşındaki kocası Prens Philip, önlem olarak 19 Mart'ta Windsor Kalesi'ne taşındı. Kraliyet yetkilileri çiftin sağlıklı olduklarını söyledi.

Kraliçe'nin daha önceki özel yayınları 1991'de Körfez Savaşı sırasında, 1997'de Prenses Diana'nın ölümünden ve 2002 yılında annesini ölümünden sonra gerçekleşti.

İngiltere'de virüsten enfekte olan kişilerin sayısı 38 bin 690'a, ölenlerin sayısı ise 3 bin 611'e yükseldi.