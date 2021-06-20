Kraliçe at yarışlarında

Kraliçe Elizabeth, İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları’na katıldı.

Atlara olan sevgisiyle bilinen 95 yaşındaki Kraliçe, Ascot Hipodromu'ndaydı.

Yarışların beşinci ve son gününde boy gösteren Kraliçe, neşeli haliyle dikkat çekti.

Kraliçe, yarış yöneticisi John Warren ve jokey Frankie Dettori ile Reach For The Moon adlı atı hakkında sohbet etti.

İngiliz sosyetesi ve kraliyetinden konukların katıldığı ve her yıl, kadınların birbirinden ilginç şapkalarıyla boy gösterdiği yarışta, Kraliçe de çiçekli şapkasıyla dikkat çekti.