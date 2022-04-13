Kraliçe Elizabeth'i erken 'öldürdüler'

"İngiltere Kraliçesi öldü" haberi "Folha de São Paulo" adlı gazetenin internet sitesinde yayınlandı.

Haber metninde İngiltere Kraliçe'sinin öldüğü yaş ve ölüm nedeni boş bırakılırken, "İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olarak tarihe geçti" ifadelerine yer verildi.

Haberi geri çeken gazete yönetimi özür dilerken, teknik bir arıza meydana geldiği savunması yapıldı.

Hata, sosyal medyada da espri konusu oldu. Özellikle Brezilya lideri Bolsonaro'nun destekçileri tarafından eleştirilen gazete için "Kraliçe'yi yaşarken öldürdüler. İnsanlar inanırsa amaçları Bolsonaro'yu da öldürmek" ifadeleri kullanıldı..

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Elizabeth, geçirdiği Covid süreciyle ilgili konuşmasında “Yorgun ve tükenmiş” hissettiğini belirtmişti.