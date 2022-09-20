Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi...
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş 'Osmanlı' detayı!

İngiltere'de 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth görkemli bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tüm dünyanın canlı yayınlarla davet ettiği törendeki 'Osmanlı' detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

20 Eylül 2022 Salı 09:52
500 Okunma
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş 'Osmanlı' detayı!


İngiltere'de 8 Eylül'de yaşamını yitiren Kraliçe 2. Elizabeth, dün Londra'daki Westminster Kilisesi'nde düzenlenen devlet töreni ile Londra caddelerindeki resmi geçitle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden dahil birçok devlet ve hükümet başkanı katıldı.

ELIZABETH'İN CENAZESİNDE BURSA İPEĞİNDEN OSMANLI KUMAŞI

Habertürk'te yer alan habere göre; Westminster Kilisesi'nin rahibi David Hoyle'un yönettiği törende, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby bir vaaz verdi. Welby'nin kürsüsünü kuşatan Osmanlı kumaşı ise dikkatlerden kaçmadı. Kumaşın 16. yüzyıla ait Bursa ipeği olduğu öğrenildi.

1ü

OSMANLI DÖNEMİNDE BURSA İPEKÇİLİĞİ

Bursa Osmanlı Devletine başkentlik yapmış ve tarih sahnesinde siyasi anlamda öne çıktı. Payitaht unvanı olan Bursa siyasi öneminin dışında kültürel yapısıyla da zengin bir varlığa sahip oldu.

2

Osmanlı döneminde dokumacılık sanatı/zenaatının son derece gelişim gösterdiği şehirlerin başında geldi. Özellikle ipekli dokumalarıyla o dönemin önemli üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemek yeme yarışmasında boğularak öldü
Yemek yeme yarışmasında boğularak öldü
ABD'den benzin fiyatlarını düşürecek adım
ABD'den benzin fiyatlarını düşürecek adım
Kraliçe için gerçekleştirilen tören sona erdi
Kraliçe için gerçekleştirilen tören sona erdi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim