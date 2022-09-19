Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi...
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
banner107

Kraliçe Elizabeth'in cenazesindeki iki farklı görüntü olay oldu!

Tüm dünyanın canlı yayında takip ettiği İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenindeki bir görüntü olay yarattı. ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, cenaze töreninin cenaze töreninin yapıldığı Westminister Kilisesi'ne makam aracıyla gelirken; diğer dünya liderleri toplu taşıma kullandı.

19 Eylül 2022 Pazartesi 16:11
284 Okunma
Kraliçe Elizabeth'in cenazesindeki iki farklı görüntü olay oldu!


Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi, İngiltere'nin neredeyse 60 yıldır görmediği çapta büyük bir devlet töreniyle bugün son yolcuğuna uğurlanıyor. Tüm dünyanın canlı yayınlarda takip ettiği cenaze töreninde , ABD Başkanı Joe Biden'ın görüntüsü gündem yarattı. Cenazede 'çifte standart' tepkileri gündeme gelirken, görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

1

JOE BIDEN VE EŞİ MAKAM ARACIYLA GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin yapıldığı Westminister Kilisesi'ne diğer dünya liderlerinin aksine şahsi araba ile geldiler.

Joe Biden ile eşi, Westminster Hall'de Kraliçe'nin naaşını ziyaret ederek, saygılarını sundu.

3

TÖREN İÇİN BAZI KURALLAR KONULMUŞTU

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni için bazı kurallar sosyal medyada gündem olmuştu.

2

Cenaze törenine katılacak olan dünya liderlerinin uyması gereken kurallar arasında, cenazeye gelirken özel uçak yerine ticari uçak kullanmaları, devlet ve hükümet başkanlarının topluca otobüsle taşınması gibi kurallar bulunuyordu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı
Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı
Kraliçe 2. Elizabeth bugün defnediliyor
Kraliçe 2. Elizabeth bugün defnediliyor
Eski güzellik kraliçesi sıhhiyeci oldu
Eski güzellik kraliçesi sıhhiyeci oldu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim