Kraliçe Elizabeth'in Guinness dünya rekorları

Kraliçe Elizabeth'in birçok başarısı arasında bir kısmını elinde tuttuğu Guinness Dünya Rekoru unvanları da var. En uzun hüküm süren kraliçeden en zengin kraliçeye, Kraliçe Elizabeth'in 7 adet Guinness Dünya Rekoru bulunuyor.

21 Aralık 2007'de resmen en yaşlı Britanya kraliçesi unvanının sahibi oldu. Rekor daha önce hükümdarın büyük, büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın elindeydi.

Kraliçe Elizabeth dünyanın en uzun hüküm süren kraliçesi olma unvanıyla da biliniyor. Kraliçe, 9 Eylül 2015'te, 63 yıldan fazla hüküm sürmesinin ardından Kraliçe Victoria'nın saltanat süresini geride bıraktı.

Guinness Dünya Rekorları'na göre Kraliçe Elizabeth, aynı kişinin aynı anda meşru hükümdarı olduğu bağımsız ülke sayısı rekorunu da 16 ülkeyle elinde bulunduruyordu.

Bunun onu muhtemelen dünyanın en güçlü kadını yaptığını kabul eden rekorlar kitabı şunları söylüyor: Kraliçenin rolü sembolik ve törensel olsa da, 15 Birleşik Krallık Milletler Topluluğu ülkesinde (artı Birleşik Krallık) yaşayan 139 milyondan fazla kişi onu hükümdar olarak tanıyordu.

Kraliçe Elizabeth'in görüntüsü en az 35 farklı ülkenin madeni parasında yer alıyor. Bu sayı Kraliçe Victoria için 21, Kral George V içinse 19'du.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in liderliğindeki kraliyet ailesinin serveti, bağlı şirketler, taşınmazlar, sanat koleksiyonları ve mücevherlerle birlikte 20 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.