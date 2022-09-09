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Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak?

Tam 70 yıldır İngiltere tahtında oturan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze hazırlıkları da yıllardır detaylı şekilde planlanıyordu. Kraliçe'nin ölümünden sonra yapılacaklar konusunda bizzat kendisinin de çalıştığı biliniyordu. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte son derece detaylı bir plan da uygulamaya konuldu.

09 Eylül 2022 Cuma 09:39
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Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak?


Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü ile yıllardır detaylı bir şekilde planlanan protokol de yürürlüğe girdi.

İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda hayatını kaybeden 2. Elizabeth'in naaşının önce trenle Edinburgh'a, daha sonra da yine İskoçya'daki Aziz Giles katedraline götürülmesi planlanıyor.

Burada Kraliyet ailesi üyeleri naaşın başında nöbet tutacak. Ardından Kraliçe'nin naaşı Londra'ya, Buckhingham Sarayı'na götürülecek.

Naaşın tren ya da uçakla Londra'ya götürülmesi olasılığı bulunuyor. Her iki şekilde de naaş, İngiltere başbakanı ve kabine üyeleri tarafından karşılanacak.

Yas döneminin sonuna kadar Buckhingham Sarayı'nda katafalka konulacak naaş, 8 günün ardından cenaze töreni için tıpkı daha önce Prenses Dıana ve diğer kraliyet üyelerinde olduğu gibi, Westminster Kilisesi'ne götürülecek.

Kilisedeki törene dünyadan pek çok liderin de katılması bekleniyor.

Cenaze günü İngiltere'de borsa ve bankalar tatil edilecek.

Kraliçenin ölümüyle 73 yaşındaki oğlu Charles, Kral 3. Charles adını alarak İngiltere'nin yeni hükümdarı oldu. Charles protokol gereği Londra'da yapılacak törenle resmen Kral olarak ilan edilecek.

Kral Charles'ın taç giyme töreni ise Kraliçe'nin ölümünden yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştirilecek.

İngiliz Marşı da değişecek. "Tanrı Kraliçe'yi korusun"sözünün yerini "Tanrı Kral'ı korusun" alacak.

Ülkede Kraliçe'nin simgelerinin yer aldığı polis ve asker kıyafetlerinin yanısıra pasaportlar da yenilenecek.

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