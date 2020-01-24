Kraliçe Elizabeth onayladı! İngiltere AB'den ayrılıyor

İngiltere'nin tartışmalı yasa tasarısı Brexit, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını içeren yasa, İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının haklarını da koruma altına alıyor.

Ülkede 3 yıldır süren tartışmaların ardından, Boris Johnson'ın Başbakan olarak seçilmesiyle beraber onaylanmasına kesin gözüyle bakılan Brexit sürecinin, 31 Ocak tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Tasarıya göre Avrupa Birliği’nden ayrılacak İngiltere,

* Avrupa Birliği’nde yaklaşık 30 milyar sterlin ödeyecek

* Ülkede yaşayan AB vatandaşlarının hakları koruyacak

* İrlanda Denizi’nde gümrük noktası oluşturacak

Bu yılın sonuna kadar geçiş sürecine girecek olan İngiltere, Avrupa Birliği kurallarına uymayı sürdürecek.

İngiltere’de eski başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit Anlaşması’nı Parlamento’dan geçirememişti.

May bunun üzerine istifa etmiş; Boris Johnson Temmuz ayında Muhafazakar Parti lideri seçilip, İngiltere Başbakanı olmuştu. (İHA-BBC Türkçe)