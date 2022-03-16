Kraliçe Elizabeth'ten Rusya'ya kültürel boykot

Kraliçe Elizabeth’in resmi sanat koleksiyonu da Rusya’ya yönelik yapılan kültürel boykota dahil edildi ve üç tarihi kılıcın Rusya’nın başkenti Moskova’da sergilenmesine izin verilmedi.

Kraliyet Koleksiyonu’ndan 17. yüzyıla ait silahlar Kremlin Müzesi’nde bir serginin parçası olarak sergilenmek üzere geçici bir süreliğine Rusya’ya gönderilecekti.

Sergi, Vladimir Putin ile bağlantısı olduğu ve onu desteklediği için yaptırım uygulanan Rus oligarklardan Alisher Usmanov’un sponsorluğunda düzenlenecekti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Kraliyet Koleksiyonu’ndan kılıçların sergilenmek üzere Rusya’ya gönderilme izni iptal edildi.

Kılıçların Kral I. Charles’a ait olduğu düşünülüyor.

Daha önce gönderilen Kraliyet Koleksiyonu’na ait, asker miğferi ve eldiveninin de iadesi istendi.

Sergi, diğer Avrupa ülkelerinin de işbirliği yapmayı reddetmesi üzerine süresiz olarak ertelendi.

İngiliz Kraliyet Koleksiyonu sözcüsü, kılıçların Rusya’ya gönderilme izninin kaldırılma kararının şubat ayının ortalarında alındığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna saldırısı ve ardından gelen Rusya’ya yönelik yaptırımlar kültür sanat dünyasında da etkilerini gösterdi. Rusya, parçası olduğu etkinliklerden men edildi, dijital yayın platformları Rusya’dan çekildi, Rusya merkezli performans gruplarının gösterileri iptal edildi, Rusya yapımı filmler festival programlarından çıkarıldı...

Paramount, Warner Bros., Sony, Universal ve Disney, filmlerini Rusya dağıtımından çekti. Warner Bros’un ‘The Batman’, Sony’nin ‘Morbius’ ve Disney/Pixar’ın ‘Turning Red’ gibi filmlerinin dağıtımı durduruldu.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), mayısta düzenlenecek 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na Rusya’nın katılamayacağını duyurdu.

İtalya’daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Yazar Paolo Nori’nin Dostoyevski üzerine vereceği dersi iptal etti. Üniversite, kararın gerekçesini ‘polemiklerden kaçınmak’ olarak açıkladı. Tepki çeken karar daha sonra iptal edildi.

ABD’li yazar Stephen King, kitaplarının Rusça çevirilerinin yeni baskılarının yapılması için bir sözleşme imzalamayacağını duyurdu.

Spotify, Rusya’daki ofisini süresiz olarak kapattı ve platformundaki Rus medyasına ait içerikleri engelledi.

Pink Floyd, 1987’den sonraki tüm çalışmalarını Rusya ve Belarus’taki dijital platformlardan kaldıracağını duyurdu. Roger Waters, Ukraynalı bir hayranının mektubuna cevap vererek Putin’i kınadı, ancak grubunun açıklamasından ayrı olarak savaşı körüklediğini söylediği dünya liderleri ile NATO, ABD ve bölgeye silah akışı sağlayan Batılı devletleri işaret etti.

Iggy Pop, Franz Ferdinand, The Killers, Nick Cave, Green Day Rusya’daki konserlerini iptal etti.

İngiltere başkenti Londra’da yer alan Kraliyet Operası (Royal Opera House), dünyanın en eski ve prestijli bale topluluklarından biri olan Moskova Bolşoy Balesi’nin planladığı gösterileri iptal ettiğini açıkladı.

İngiltere’deki Wolverhampton Grand Theatre ve Royal & Derngate tiyatroları, Sibirya Rus Devlet Balesi’nin gösterilerini iptal etti.

Cannes Film Festivali ve Venedik Film Festivali, Putin’e ve mevcut hükümete muhalif olmayan hiçbir Rus delege veya katılımcıyı kabul etmeyeceklerini belirten açıklamalar yaptı.

Avrupa Film Akademisi, 2022 Avrupa Film Ödülleri için Rus filmlerini değerlendirme dışı bırakacağını duyurdu.

Rus devlet film ve televizyon kuruluşu Roskino, Fransa’nın Series Mania festivalinden men edildi.

Zagreb Filarmoni Orkestrası 25 Şubat 2022 tarihindeki konserinin programını değiştirdi. Yapılması planlanan programdaki Çaykovski’nin üç bestesinden ikisi çıkarıldı.

Netflix ve Amazon Prime Video, ülkenin Ukrayna'ya saldırılarını protesto etmek için Rusya'daki hizmetlerini askıya alma kararı aldı. Bu haftanın başlarında, önce Netflix, Rusya'dan gelecekteki tüm projeleri ve satın almaları duraklatacağını ve ülkeyle bağları kesen büyüyen bir şirket listesine katılacağını açıklamıştı.



Netflix, Dasha Zhuk'un yönettiği, çekimleri devam eden ve o zamandan beri beklemeye alınan bir suç gerilim dizisi de dahil olmak üzere dört orijinal Rus yapımına sahipti. Netflix ayrıca, kısa süre önce Rus yasalarına göre barındırması gereken 20 Rus ücretsiz propaganda kanalını taşımayı reddetti. Şimdi şirket, hizmetini tamamen kapatmak için ek bir adım atıyor. Amazon Prime Video ise, Rusya ve Belarus'a yayın hizmeti dışında kargo teslimatı da yapmayacağını belirtti.