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Kraliçe evini kiraya veriyor

Kraliçe, Sandringham mülkündeki özel evlerinden birini Airbnb üzerinden kiralıyor. Mülkün gecelik fiyatı 237 ile 354 sterlin arasında değişiyor.

08 Eylül 2022 Perşembe 10:20
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Kraliçe evini kiraya veriyor


Kraliçe II. Elizabeth, Sandringham mülkündeki özel evlerinden birini Airbnb üzerinden tatilcilere kiralıyor.

Bahçe Evi adlı 4 yatak odalı ev, 8 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor ve gecelik ücreti 237 ile 354 sterlin (5-7 bin TL) arasında değişiyor.

Eskiden Kraliçe'nin baş bahçıvanının evi olan kiralık konut, mülkün bahçeleriyle çevrili ve Sandringham House'un kendisine (II. Elizabeth'in kraliyet konutlarından biri) en yakın ev konumunda.

İki katlı ev, Kraliyet Koleksiyonu'na ait, daha önce kraliyet konutunda kullanılmış parçalarla döşeli.

Geniş mutfakta AGA marka fırın yer alırken, evin de ayrı bir yemek odası, misafir odası ve bahçeye bakan bir salonu var. Yatak odalarından ikisinde kral yatak, diğerlerinde ise tek kişilik ikişer yatak mevcut.

İçinde yer aldığı resmi Duvarlı Bahçe'nin yanı sıra ev, misafirlerin dinlenebileceği kendi gayri resmi bahçesine de sahip.

Bu kiralık evde kalmayı tercih edenler ayrıca Sandringham kafe ve kahve dükkanıyla kır parkına da yürüme mesafesinde olacak.

Independent Türkçe'nin haberine göre, ilanda, "Çocuklar dolaşabilecekleri tüm boş alanların yanı sıra geniş Serüven Oyun Alanı'na da bayılacak" ifadeleri yer alıyor.

Mülk aynı zamanda Kraliyet Ailesi'nin bir üyesine ait olan ilk motorlu taşıtın yer aldığı Sandringham Sergi ve Ulaşım Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor.

DAHA ÖNCE DE KİRALADI

İlan, "Tüm bunlar kapınızın eşiğindeyken, muhteşem Kuzey Norfolk plajlarına yalnızca kısa bir sürüş mesafesinde olduğunuzu unutabilirsiniz ki bu bölge, güzel, gelinciklerle dolu çayırlar, lavanta tarlaları, yürüyüş ve bisiklet için ideal sessiz yollar, barlar ve ördek havuzlarıyla dolu birçok tipik İngiliz köyüyle çevrili bir alan" diye devam ediyor.

Bu arada Kraliçe, mülkünü tatilcilere ilk kez kiralamıyor.

Kraliçe'nin İskoçya'daki mülkü Balmoral da fiyatları haftalık 555 ile 1620 sterlin (11-34 bin TL) arasında değişen birçok tatil evine ev sahipliği yapıyor. 

Kraliçe, en son yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı Balmoral'da ağırladı.

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