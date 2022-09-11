Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Bu kez Polisi darp etti!
Bu kez Polisi darp etti!
banner107
Flaş Haber
Feci kazada yaralılar var
Kapat

Kraliçe için yeniden bir araya geldiler

96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için düzenlenen törene Prens Harry ve Meghan Markle katıldı. ABD’ye taşınarak kraliyet ailesinden ayrılan çift, uzun bir aradan sonra ilk defa Kate Middleton ve Prens William ile yan yana görüntülendi.

11 Eylül 2022 Pazar 20:12
209 Okunma
Kraliçe için yeniden bir araya geldiler


70 yıl boyunca tahtta kalan Kraliçe Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe için Windsor Kalesi’nde düzenlenen törene kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de hayatına devam eden Prens Harry ve Meghan Markle da katıldı.

Artık kraliyet etkinliklerinde yer almayan çift, Mart 2020'den beri ilk defa Prens William ve Kate Middleton ile bir araya geldi.

People’ın haberine göre Prens William’ın çiftin törende yer almasını istediği ve “Ailenin bu zor zamanında birllikte görünmenin önemini” vurgulamak istediği belirtildi.

Arabadan inerek kalabalığı karşılayan çift, tören gereği simsiyah giyindi.

Prens William ve Middleton yakın zamanda Kraliçe Elizabeth’e yakın olmak için Windsor Kalesi’ne taşınmıştı.

Kraliçe’nin ölümünden önce Prens Harry ve Markle, bazı hayır işleri için İngiltere’de bulunuyordu. Çift, geçtiğimiz haziran ayında Platin Jübile etkinliklerine katılmış ancak kraliyet ailesinin hiçbir üyesiyle bir araya gelmemişti.

Windsor Kalesi'nde toplanan kalabalık Kraliçe için çiçek bıraktı.

Markle, Windsor Kalesi'nin etrafında toplanan insanlarla bir araya gelerek onlarla konuştu.

YENİ UNVANLARA SAHİP OLDULAR

Hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in ardından bazı unvanlarda değişiklik oldu. Cornwall Dükü unvanına sahip olan Prens Charles’ın yeni kral olmasının ardından, Cornwall unvanı, oğlu Prens William ve onun eşi Kate Middleton’a geçti.  

Her ikisi de 40 yaşında olan üç çocuklu Prens William ve Kate Middleton çifti aynı zamanda Charles ile Prenses Diana'nın sahip olduğu bir unvan olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarına da sahip olacak.

CENAZE AYRINTILARI

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu.  Buckingham Sarayı, Londra’daki Westminster Kilisesi’nde gerçekleşecek törenin Türkiye saati ile 13:00'te yapılacağını duyurdu.

Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 1947'de, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin taç giyme törenlerine de ev sahipliği yapan bu kilisede evlenmişlerdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kraliçe Elizabeth'in naaşı yola çıktı
Kraliçe Elizabeth'in naaşı yola çıktı
Etiyopya 2015 yılına girdi
Etiyopya 2015 yılına girdi
Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 1,5 milyon karanfil
Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 1,5 milyon karanfil










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim