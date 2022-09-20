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Kraliçe'nin köpekleri ve midillisi cenazeye katıldı

Hayvan sevgisiyle bilinen Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde köpekleri ve midillisi de hazır bulundu.

20 Eylül 2022 Salı 20:45
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Kraliçe'nin köpekleri ve midillisi cenazeye katıldı


Köpek sevgisiyle bilinen ve corgi türünde köpekleri olan Kraliçe Elizabeth’in veda gününde, kalan son iki köpeği, sanki sahibinin dönüşünü bekliyormuş gibi, Windsor Şatosu'na giden tabut alayı sırasında ortaya çıktı.

Muick ve Sandy adlarındaki köpekler, Windsor Şatosu'ndaki avluda, Kraliçe’nin naaşı St George Şapeli'ne yaklaşırken görüntülendi. Köpekleri saray görevlileri tasmalarından tutarak bekletti.

Öte yandan Kraliçe'nin midillisi Emma da geçit esnasında çimenlerin üzerinde ayakta dururken görüldü.

70 yıl tahtta kalan 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe, 40 yıl Fell Midilli Topluluğu’nun yöneticisiydi.

Kraliçe’ye corgis türündeki ilk köpeği, 18’inci yaş gününde hediye edilen Susan adındaki köpeğiydi. Takip eden yıllarda, Susan'ın soyundan gelenler 30'dan fazla köpeği oldu. Kraliçe, bu cinsin popülaritesine büyük bir destek verdi.

Kraliçe’nin köpekleri, sık sık kraliyet konutunda ve sarayda yanında görülüyordu.

İki köpek, Kraliçe'nin ölümünün ardından Prens Andrew ve eski karısı York Düşesi Sarah'nın bakımına emanet edildi.

Anahtar Kelimeler:
Kraliçe ElizabethCenazeKöpekMidilli
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